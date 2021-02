Mainz (dpa/lrs) - Die ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck, Rudolf Scharping (beide SPD) und Bernhard Vogel (CDU) haben die Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an der Landtagswahl am 14. März aufgerufen. «Wir gehören verschiedenen Volksparteien an, aber uns eint die gemeinsame Überzeugung: Das Recht zu wählen, ist das «Königsrecht» der Bürgerinnen und Bürger», betonten die Politiker in einer am Montag veröffentlichen Mitteilung. «Wir alle sollten von unserem Wahlrecht Gebrauch machen - am Wahltag oder per Briefwahl.»

Die Corona-Pandemie habe die Möglichkeiten der politischen Debatte stark eingeschränkt, räumten die Ex-Regierungschefs ein. Es gebe aber Gelegenheiten, sich über die Parteien zu informieren. „Sprechen Sie in der Familie, mit Freunden und Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen darüber.“ Auch das Internet biete viele Chancen.

„Selbst wenn es oft für radikale, feindselige, hasserfüllte Propaganda missbraucht wird. Setzen Sie dagegen bitte ein starkes Zeichen demokratischer Haltung“, appellierten die drei Politiker an die Bürgerinnen und Bürger.

