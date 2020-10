Mainz (dpa/lrs) - Die Hauptverhandlung gegen den Oppenheimer Ex-Bürgermeister und SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held beginnt am 1. Dezember. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts Mainz am Mittwoch auf Anfrage mit. Die «Allgemeine Zeitung» hatte zuvor darüber berichtet. Held sowie zwei Verantwortliche eines Maklerunternehmens müssen sich nach dem Beschluss des Gerichts vor allem wegen Untreue, Betrugs, Bestechung und Bestechlichkeit im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken in einem Baugebiet der Stadt sowie im Zusammenhang damit angenommener Spenden verantworten. Das Gericht hatte die Anklage der Staatsanwaltschaft nur in Teilen zugelassen.