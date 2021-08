Washington (dpa) - Das Pentagon hat weitere Details zu den während der Evakuierungsaktion aus Afghanistan geborenen Babys bekanntgegeben: Zwei Babys seien nach der Ankunft auf dem US-Stützpunkt im pfälzischen Ramstein auf die Welt gekommen - und zwar im US-Militärkrankenhaus im benachbarten Landstuhl, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Dienstag. Den Eltern und Kindern gehe es gut. Ein drittes Baby hatte eine Frau in Ramstein an Bord eines US-Evakuierungsflugzeugs im Laderaum der Maschine mit Hilfe von Soldaten zur Welt gebracht.

Kirby konnte nicht sagen, ob die Babys die US-amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen würden. Am Montag hatte bereits der Chef des Transportkommandos der USA zur Überraschung der Medien im Saal gesagt, es seien insgesamt mindestens drei Babys im Zuge der Evakuierungsaktion zur Welt gekommen. Er konnte aber auf Nachfrage keine Details nennen. Sprecher Kirby widmete sich deshalb am Dienstag beim Pressebriefing relativ schnell dem Thema. „Bevor wir zu den Fragen kommen, habe ich nur ein kleines Update zur Babyzahl“, sagte er.