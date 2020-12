Betzdorf (dpa/lrs) - Nach dem Fund einer Fliegerbombe müssen rund 250 Menschen in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) vorübergehend ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Der 50 Kilogramm schwere Sprengkörper wurde am Freitagnachmittag (gegen 15 Uhr) bei Baggerarbeiten gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der Kampfmittelräumdienst werde die Bombe noch am Abend (gegen 20 Uhr) entschärfen. Dazu würden die Anwohner in einem Umkreis von 300 Metern um den Fundort in Sicherheit gebracht, erklärte die Polizei.