Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der binnen eines Tages im Saarland neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist etwas zurückgegangen, die Zahl der Gestorbenen stieg dagegen deutlicher. Insgesamt wurden 318 Neuinfizierte binnen 24 Stunden gezählt, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. Am Vortag hatte es noch über 400 Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der Toten kletterte nun landesweit um 14 auf 387. Am Vortag waren vier weitere Tote zu beklagen gewesen.

Stationär behandelt werden demnach im Saarland derzeit 341 an dem Virus erkrankte Personen, 65 davon intensivmedizinisch. Als infiziert gelten 3012 Menschen im Land, das sind 62 weniger als am Tag davor. Der Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner lag bei 194,6 (Vortag: 192,4). Den höchsten Wert von 244,4 weist der Landkreis Saarlouis auf.