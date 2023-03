Mainz (dpa/lrs) - Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Februar erneut gestiegen. Allerdings hält sich der Anstieg sehr in Grenzen und die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit sieht eine wieder anziehende Nachfrage nach Arbeitskräften, wie sie am Mittwoch mitteilte. Insgesamt waren im Februar 110.600 Menschen in Rheinland-Pfalz arbeitslos, 600 oder 0,6 Prozent mehr als im Januar. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag das Plus bei 7500 Arbeitslosen oder 7,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag damit im Februar 2023 bei 4,9 Prozent wie schon im Vormonat Januar. Vor einem Jahr waren es 4,6 Prozent gewesen.

