Vermutlich bei Wartungsarbeiten ist der Polizei zufolge eine Pipeline in Echternacherbrück (Eifelkreis Bitburg-Prüm) beschädigt worden. Schätzungen zufolge seien etwa 30.000 Liter Kerosin ausgelaufen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Trier am Mittwoch. Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. Die Behörden bitten, den Bereich zu meiden.

Echternacherbrück (dpa/lrs) - Mitteilung der Polizei bei Twitter