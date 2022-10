Saarbrücken(dpa/lrs) - Etwa 100 Polizistinnen und Polizisten aus dem Saarland haben beim sogenannten Sicherheitstag am Dienstag unter anderem Kontrollen vorgenommen. Die Beamten seien etwa an Orten gewesen, an denen zum Beispiel Diebstähle häufig seien oder Drogen verkauft würden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Saarbrücken. Neben dem Saarland nahmen auch Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen an den grenzüberschreitenden Polizeimaßnahmen teil.