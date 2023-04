Wegen Betrugs bei der Abrechnung von Coronatests laufen im Saarland derzeit 26 Ermittlungsverfahren. Betroffen seien 90 frühere Testzentren in allen Landkreisen, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag in Saarbrücken mit. Der Vorwurf, Tests zu Unrecht abgerechnet zu haben, richte sich gegen einzelnen Personen und Tätergruppierungen. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.

Saarbrücken (dpa/lrs) - In fünf Verfahren habe es bereits Durchsuchungen gegeben, sagte der Ministeriumssprecher. Dabei seien umfangreiches Beweismaterial gefunden und «erheblicher Geld- und Sachwert» gesichert worden. Die Auszahlungsbeträge durch die Kassenärztliche Vereinigung hätten jeweils «überwiegend im sechsstelligen Bereich und in Einzelfällen bei bis zu einer Million» gelegen, sagte der Sprecher.