Der Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Ethikbeirats Corona-Schutzimpfungen, Norbert W. Paul, hält es für ethisch gerechtfertigt, hochbetagte Bewohner von Pflegeeinrichtungen und das betreuende Personal bei der Impfung jenen vorzuziehen, die zu Hause betreut werden.

Die anfängliche Knappheit an Impfdosen mache die Fokussierung auf diese besonders gefährdete Gruppe, die sich selbst schwer schützen könne, leider notwendig. Der Professor für Ethik der Medizin an der Uni Mainz reagiert damit auf den Fall des in Niederbreitbach bei Neuwied lebenden, schwerstbehinderten Benni Over. Der 30-Jährige, der von seinen Eltern gepflegt wird und rund um die Uhr beatmet werden muss, kann nicht nachvollziehen, dass Hochrisikopatienten wie er und ihre Betreuer erst später geimpft werden sollen – und dies nur, weil sie nicht stationär untergebracht seien.

„Größtmöglicher Nutzen für die Gesamtheit“

„Es ist dabei sehr verständlich, dass der Blick auf den größtmöglichen Nutzen für die Gesamtheit durch den Einzelnen als ungerecht empfunden wird“, sagt dazu Paul gegenüber der RHEINPFALZ. Rund 154.000 Rheinland-Pfälzer würden daheim gepflegt, davon seien 47.000 älter als 75 Jahre und hätten Pflegegrad 3 oder höher. Die Personengruppe in häuslicher Pflege werde „selbstverständlich wird nicht vergessen“, versichert der Beiratsvorsitzende. Doch gelte es, den „größtmöglichen Nutzen für die Gesamtheit“ im Blick zu haben.

Ein Schutz der Menschen in den Einrichtungen schütze indirekt „den Zugang zu einer angemessenen medizinischen Versorgung für uns alle“, so Paul: „Einzelne jetzt zu bevorzugen, auch wenn sie ihre Situation zurecht als sehr belastend einschätzen, ist in der momentanen Situation absoluter Knappheit ethisch nicht zu begründen.“ Also müsse „bedauerlicherweise noch an Geduld und Solidarität appelliert werden“.