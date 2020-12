Mainz (dpa/lrs) - In der Vorbereitung auf Schutzimpfungen gegen das Coronavirus richtet Rheinland-Pfalz einen Ethik-Beirat ein. Das Gremium mit Medizinern, Juristen und Ethikern werde in der kommenden Woche erstmals zusammenkommen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Der Beirat soll die Impfempfehlungen in Rheinland-Pfalz begleiten und an ihrer Umsetzung mitwirken.

„Um eine möglichst große Akzeptanz und Verständnis zu erzielen, brauchen wir eine breit angelegte Diskussion“, erklärte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).

Rheinland-Pfalz habe den Bund bereits mehrmals aufgefordert, eindeutige und bundesweit geltende Regelungen zu erstellen, welche Bevölkerungsgruppen vorrangig geimpft werden sollen, erklärte die Ministerin. Ethische Fragen sind an diesem Donnerstag auch Gegenstand einer Orientierungsdebatte des Landtags Rheinland-Pfalz zur Impfstrategie.