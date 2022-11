In Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfte wechselhaftes Wetter die kommenden Tage bestimmen. Nachdem der Sonntag zunächst noch niederschlagsfrei starten soll, zieht im Tagesverlauf dichte Bewölkung mit etwas Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mitteilte. Richtung Abend frischt der Wind dann auf, im Bergland sind abends und in der Nacht teilweise stürmische Böen möglich. Die Temperaturen dürften am Sonntag 13 Grad nicht überschreiten. Auch zum Start in die neue Woche sagt sich den Meteorologen zufolge etwas Regen an, am Montagabend soll es sich dann auflockern - maximal seien an dem Tag 17 Grad drin.