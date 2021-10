Ihr einstiger Hoffnungsträger hat die Mannheimer CDU in eine tiefe Krise gestürzt. Beim jüngsten Kreisparteitag war der ehemalige Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel zwar nicht zugegen, aber irgendwie doch allgegenwärtig. Der Neustart des CDU-Kreisverbands wurde von lauten Störgeräuschen begleitet. Am Rande der Veranstaltung kam es zu einem Skandal.

Einen Kreisparteitag, der in Erinnerung bleiben wird, hat die Mannheimer CDU hinter sich. Die meiste Aufmerksamkeit gab es für einen Vorfall am Rande, den gar nicht alle mitbekommen hatten und der doch so exemplarisch für die Stimmung innerhalb der Partei ist. Die Nerven scheinen bei einigen Christdemokraten blank zu liegen.

Stadtrat Thomas Hornung hatte am Freitagabend während einer Live-Schalte des Südwestrundfunks zum CDU-Kreisparteitag die Reporterin in ihren Ausführungen so lange unterbrochen und kritisiert, bis diese den Beitrag abbrechen musste. Nicht nur der SWR empfand diesen Zwischenfall als Skandal. Dass der 45-jährige Justizfachwirt Christian Hötting zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde, geriet da fast zur Randnotiz.

Hornung war ein Löbel-Vertrauter

Über Hornung gelangt man schnell zu dem Mann, der die Mannheimer CDU erst in die Krise gestürzt hat. Er war als Büroleiter einer der engsten Vertrauten des früheren Mannheimer Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel. Dieser gilt als zentrale Figur einer Masken- und einer Finanzaffäre. Löbel war als Abgeordneter an Maskendeals inmitten der Corona-Krise beteiligt, für deren Vermittlung er eine stattliche Provision eingestrichen haben soll. Als das bekannt wurde, war die politische Karriere des einstigen CDU-Höhenfliegers beendet. Er trat von allen Ämtern zurück. Die Staatsanwaltschaft kam aber zu dem Schluss, dass der 35-Jährige hier nicht gegen Gesetze verstoßen hat. Dieser Fall ist damit erledigt.

Ein ganz anderes Thema dagegen wird Löbel ebenso wie die CDU noch eine Weile begleiten. Von Unregelmäßigkeiten in der CDU-Kreisgeschäftsstelle ist schon länger die Rede. Von nicht sauber getrennten Finanzflüssen an die CDU beziehungsweise an Löbel selbst. Der hatte sein Abgeordnetenbüro und seine Projektmanagement-Gesellschaft in eben jenem Gebäude in der Mannheimer Oststadt untergebracht, wo auch die CDU-Kreisgeschäftsstelle ihren Sitz hatte. Und mit deren Buchhaltung beschäftigt sich seit gut einem halben Jahr auch die Staatsanwaltschaft. Es geht um die Anmietung von Räumen, die Vergütung von Personal und eine Firma von Löbel, wie die Behörde Ende März mitteilte. Es bestehe ein Anfangsverdacht für die Begehung mehrerer Straftaten, unter anderem Untreue, heißt es.

Gutachten als geheime Kommandosache

Bei ihren Ermittlungen kann die Staatsanwaltschaft nun auf das Gutachten eines Wirtschafts- und Steuerprüfunternehmens zurückgreifen, das im Vorfeld des Kreisparteitags für erheblichen Ärger gesorgt hat. Bei der Analyse der Bücher des Kreisverbands soll das Unternehmen einige Stellen moniert haben, die auf Rechtsverstöße hinweisen, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Ehemalige Granden der Mannheimer CDU zeigten sich erbost über die Art der parteiinternen Aufarbeitung. Vor allem der Umstand, dass sie das an einigen Stellen geschwärzte Gutachten zwar einsehen, aber nicht offen über Inhalte sprechen durften, sorgte für Ärger. Sie mussten eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Ob solch ein Vorgehen gerichtsfest wäre, halten Experten für fraglich. Die kommissarische Kreisvorsitzende Katharina Funck fand im Gutachten dagegen „keine strafbaren Handlungen oder Verstöße gegen das Parteiengesetz“.

Während Nikolas Löbel in Mannheim viel verbrannte Erde hinterlassen hat und mittlerweile in Frankfurt leben soll, hat der neue CDU-Kreisvorsitzende Christian Hötting schwierige Monate vor sich. Viel dürfte von den Ergebnissen der Staatsanwaltschaft abhängen.