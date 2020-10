Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen soll es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland regnerisch bleiben. Am Donnerstag ziehe Regen von Süd nach Nord, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mit. Erst am Nachmittag lockere sich die Wolkendecke in der Südhälfte etwas auf. Vor allem im Bergland sind demnach stürmische Böen möglich. Auch der Freitag bringt laut DWD zeitweise Regen, bei maximal 19 Grad, in höheren Lagen wird es höchstens 14 Grad warm. Ähnlich der Start ins Wochenende: Am Samstag erwarten die Meteorologen zeitweise schauerartigen Regen bei maximal 15 Grad.