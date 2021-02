Offenbach (dpa/lrs) - Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland sehr mild. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Mittwoch zufolge soll es zum Wochenende hin aber wieder etwas abkühlen. Am Mittwoch und Donnerstag werden demnach noch Temperaturen von teils über 20 Grad erreicht. Regen soll es zunächst keinen geben.

Am Mittwoch steigen die Höchstwerte laut Vorhersage auf sehr milde 17 bis 21 Grad. Dazu bleibt es sonnig und trocken. Am Donnerstag können dem DWD zufolge im Tagesverlauf besonders im Norden und Westen Wolken aufziehen. Bei Höchstwerten von 14 bis 20 Grad soll es aber keinen Regen geben.

Etwas mehr Wolken und auch Regen erwartet der DWD hingegen am Freitag. Mit Höchstwerten zwischen 7 und 12 Grad kühlt es demnach etwas ab. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen mit Tiefstwerten von bis zu minus 3 teilweise auch wieder unter null.

