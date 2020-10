Aue (dpa) – Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat Flügelspieler Antonio Jonjic verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt von Drittligist 1. FC Kaiserslautern zu den Sachsen, bei denen er am Montag kurz vor dem Ende der Transferperiode einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieb. Über die Transfermodalitäten machten beide Clubs keine Angaben. Für die Pfälzer absolvierte Jonjic in den vergangenen zwei Jahren 17 Einsätze in der 3. Liga. Er ist der siebte Auer Neuzugang für die laufende Saison.