Saarbrücken (dpa/lrs) - Erstmals seit 1993 treffen Aufsteiger 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern heute wieder in einem Punktspiel aufeinander. Vor coronabedingt leeren Rängen gehen die Gastgeber als Drittliga-Tabellenführer favorisiert in die Partie, die normalerweise Fan-Scharen aus dem Saarland und der Pfalz in den Ludwigspark treiben würde. «Ganz ehrlich: Das ist eine Katastrophe. Für die Fans aber auch für uns. Ein Derby ohne Fans ist nicht gut», sagte Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok vor der Partie. 1997 kam es noch einmal zu einem Duell im DFB-Pokal, die Roten Teufel siegten damals 4:0.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Erstmals seit 1993 treffen Aufsteiger 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern heute wieder in einem Punktspiel aufeinander. Vor coronabedingt leeren Rängen gehen die Gastgeber als Drittliga-Tabellenführer favorisiert in die Partie, die normalerweise Fan-Scharen aus dem Saarland und der Pfalz in den Ludwigspark treiben würde. „Ganz ehrlich: Das ist eine Katastrophe. Für die Fans aber auch für uns. Ein Derby ohne Fans ist nicht gut“, sagte Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok vor der Partie. 1997 kam es noch einmal zu einem Duell im DFB-Pokal, die Roten Teufel siegten damals 4:0.