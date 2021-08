Kaiserslautern (dpa/lrs) - Am vierten Spieltag der 3. Fußball-Liga hat der 1. FC Kaiserslautern den ersten Saisonsieg eingefahren. Gegen den TSV 1860 München gewannen die Lauterer vor 8900 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion mit 3:0 (2:0). In der vor der Pause phasenweise hitzigen Partie ging der FCK in der 27. Minute in Führung. Jean Zimmer flankte auf René Klingenburg, der den Ball per Volleyabnahme ins Gästetor drosch. Nur sechs Minuten später erhöhten die Roten Teufel auf 2:0. Wieder lieferte Zimmer die Vorarbeit, diesmal schloss Muhammed Kiprit ab (33.).

Mike Wunderlich (87.) traf in der Schlussphase per direkt verwandeltem Freistoß zum 3:0-Endstand. Durch den ersten Sieg der Spielzeit verbesserte sich Kaiserslautern auf Tabellenplatz 13.