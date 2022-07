Der Senat der Universität Koblenz hat Stefan Wehner am Mittwoch mit großer Mehrheit zum ersten Präsidenten der Hochschule gewählt. Der 53-Jährige wird sein Amt am 1. Januar 2023 antreten, wie die Universität mitteilte. An diesem Tag startet die Hochschule in ihre Selbstständigkeit.

Koblenz (dpa/lrs) - Der Physikprofessor ist seit 2019 Vizepräsident der Universität Koblenz-Landau und habe die Entflechtung der Hochschule maßgeblich vorangetrieben. Wegen einer Hochschulstrukturreform des Landes wird die Universität Koblenz-Landau aufgeteilt. Der Standort Landau wird mit der Technischen Universität Kaiserslautern zusammengelegt.