Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) hat am Montag Stefan Wehner zum ersten Präsidenten der künftig eigenständigen Universität Koblenz ernannt. Der Physikprofessor wird sein Amt am 1. Januar 2023 für sechs Jahre antreten, wie die Universität mitteilte. An diesem Tag startet die Hochschule in ihre Selbstständigkeit.

Koblenz (dpa/lrs) - Wehner ist seit 2019 Vizepräsident der Universität Koblenz-Landau und hat die Entflechtung der Hochschule maßgeblich vorangetrieben. Wegen einer Hochschulstrukturreform des Landes wird die Universität Koblenz-Landau aufgeteilt. Der Standort Landau wird mit der Technischen Universität Kaiserslautern zusammengelegt.