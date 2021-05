Saarbrücken (dpa/lrs) - In den ersten Kreisen im Saarland werden ab Donnerstag die Beschränkungen der Bundes-Notbremse wieder aufgehoben: Im Kreis Merzig-Wadern und im Kreis St. Wendel. Grund: Diese Kreise haben laut Robert Koch-Institut (RKI) an fünf Werktagen in Folge bei der Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 100 unterschritten - und zwar von Donnerstag bis (heutigen) Dienstag. Nach dem Infektionsschutzgesetz des Bundes treten Lockerungen am übernächsten Tag in Kraft - also an diesem Donnerstag.

Das bedeutet, dass in den beiden Kreisen dann wieder die Corona-Regeln des Saarlandes greifen - und somit das Saarland-Modell. Nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 22 Uhr bis fünf Uhr entfallen, es dürfen sich dann laut Verordnung des Saarlandes wieder bis zu zehn Personen im Freien treffen, wenn sie einen negativen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen können.

Auch die Nutzung von Außengastronomie ist dann wieder für negativ Getestete möglich - auch Kinos, Theater und Fitnessstudios dürfen testbasiert aufmachen. Die Testpflicht entfällt für vollständig Geimpfte und für Genesene. Die Bundes-Notbremse hatte seit dem 29. April das ganze Saarland mit insgesamt fünf Kreisen und dem Regionalverband Saarbrücken im Griff.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-552578/2