Die ersten drei Klagen gegen den im Saarland genehmigten Grubenwasseranstieg in ehemaligen Steinkohlegruben sind vom Oberverwaltungsgericht (OVG) in Saarlouis abgewiesen worden. Das teilte ein Sprecher des Gerichts am Dienstag mit. Das OVG habe die Revision nicht zugelassen, die Kläger könnten sich aber mit einer Nichtzulassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht in Leipzig wenden. Zuvor hatte die «Saarbrücker Zeitung» darüber berichtet.

Saarlouis (dpa/lrs) - Die Klagen, die vor zwei Wochen vor Gericht verhandelt wurden, richteten sich gegen den Planfeststellungsbeschluss des Oberbergamtes des Saarlandes zur Teilflutung von Gruben ehemaliger Bergwerke. Geklagt hatten die Kreisstadt Saarlouis und ihre Stadtwerke, die Gemeinde Merchweiler sowie der Umweltverband ProH2O aus Illingen.

Ob die Entscheidung richtungsweisend für die weiteren acht noch anhängigen Klagen sei, konnte der Sprecher nicht sagen. «Mir liegt die Begründung noch nicht vor.»

Der von dem Bergbaukonzern RAG beantragte Grubenwasseranstieg in Reden und Duhamel auf minus 320 Meter war in 2021 unter Auflagen genehmigt worden. Seitdem pumpt die RAG Regenwasser, das in die Tiefe sickert und sich unter Tage sammelt, aus den Schächten an die Oberfläche. Das kostet jedes Jahr 20 bis 30 Millionen Euro. Der Bergbau im Saarland war vor elf Jahren beendet worden.

Das Vorhaben der RAG ist bei Bürgern umstritten: Sie befürchten Erdbewegungen, eine Verunreinigung des Grundwassers und den Austritt von Gasen.