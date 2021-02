Am Freitagmittag hatte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck noch erklärt, dass sich Ludwigshafener Bürger ab Samstag nur noch 15 Kilometer von der Stadt entfernen dürfen. Abends ruderte sie zurück. Die Lage hat sich nach Tests entspannt. Doch eine Ungewissheit bleibt.

Die Verwaltungsspitze wollte mit der Verschärfung der Corona-Allgemeinverfügung auf die stadtweit erste Infektion mit einer Virusmutation reagieren und ab heute eine Bewegungssperre von 15 Kilometern einführen. Nachgewiesen wurde die Mutation am Donnerstagmorgen bei einem Mann, der wegen Bauchschmerzen ins Klinikum gekommen war und bei seiner Aufnahme getestet wurde.

Der Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Oggersheim zeigt bisher nur milde Symptome und ist in der Infektionsabteilung des Krankenhauses untergebracht. Ob es sich um die britische, südafrikanische oder brasilianische Mutation handelt, analysiert ein externes Speziallabor. Ein Ergebnis soll kommende Woche vorliegen. Der Mann hatte sich schon im Vorjahr mit der Ursprungsvariante des Virus infiziert.

„Wir müssen alles tun, damit sich die hochansteckende Mutation nicht weiterverbreitet und sich wie ein Schneeballsystem in der Stadt verteilt“, verteidigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) noch am Freitagmittag eine Bewegungsbeschränkung gegenüber Kritikern, die ihr unter anderem „Aktionismus“ vorwarfen.

Mobile Testteams im Einsatz

Mobile Testteams hatten am Morgen in der Asylbewerberunterkunft einen Massentest durchgeführt – auch Besucher wurden untersucht. Wie die Stadt dann am Abend mitteilte, hatten die Corona-Tests der übrigen Bewohner keine weiteren Infektionen ergeben. Alle Getesteten seien nachweislich nicht erkrankt. Ein Problem: Nicht alle der 157 Bewohner (alle Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren), von denen ein Großteil einem Job nachgeht, waren anwesend. Der Aufenthaltsort der Abwesenden soll nun ermittelt werden.

Laut Stadt müssen die Bewohner dennoch in der Unterkunft bleiben, weil sie Kontaktpersonen ersten Grades sind. Mit einer umfassenden Teststrategie will die Verwaltung nach eigenen Angaben in der nächsten Woche die Situation begleiten und dann entscheiden, wie lange die Männer in Quarantäne bleiben.

Deshalb ist die Einschränkung hinfällig

Weil davon auszugehen ist, dass sich die Mutation an dieser Stelle nicht weiter ausgebreitet hat, ist damit auch die Bewegungseinschränkung hinfällig. „Das Ergebnis hat uns überrascht und erleichtert zugleich. Sehr wahrscheinlich haben wir es mit einem Einzelfall zu tun, so jedenfalls der momentane Stand der Dinge. Wir können deshalb zunächst darauf verzichten, die Menschen in Ludwigshafen mit einer weiteren, schwerwiegenden Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit zu belasten“, bilanzierte Steinruck am Abend. Die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr bleibt vorerst bis 14. Februar gültig.