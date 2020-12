Offenbach (dpa/lhe) - Erneut haben rund 1000 Menschen gegen Schließungspläne des Autozulieferers Continental in Südhessen und dem Rhein-Main-Gebiet protestiert. Begleitet von Warnstreiks im Werk Babenhausen versammelten sich am Donnerstag die Demonstranten bei einem Autocorso mit 300 Fahrzeugen und anschließender Kundgebung in Offenbach, wie die veranstaltende Industriegewerkschaft Metall berichtete.

Der Dax-Konzern will Fertigung und Teile der Entwicklung im Werk Babenhausen bis 2025 schließen, bis zu 2400 Arbeitsplätze würden dann laut Firmenangaben wegfallen. Die Gewerkschaft sprach von 2600 Arbeitsplätzen. Ebenfalls von der Schließung bedroht ist das Elektronik-Zulieferwerk in Karben mit rund 1100 Beschäftigten, die in Offenbach mit einer Delegation vertreten waren.

Die IG Metall hat nach eigenen Angaben für Babenhausen ein Alternativkonzept vorgelegt, mit dem ein großer Teil der Beschäftigten eine Zukunft hätte. Dies sei vom Unternehmen abgelehnt worden, kritisierte die Zweite Vorsitzende Christiane Benner. Stattdessen solle die Produktion nach Serbien verlagert werden. „Dieser kaltherzige Kapitalismus ist einfallslos, unmenschlich und gefährdet den sozialen Frieden. Statt Totalverweigerung und Kahlschlag erwarten wir faire Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite und tragfähige Lösungen für alle Beschäftigten.“

Die Proteste begleiteten die erste Verhandlung zwischen Unternehmen und Betriebsrat vor der Einigungsstelle über Interessensausgleich und Sozialplan. Das Treffen war nach Angaben beider Seiten kurzfristig von Offenbach nach Dreieich verlegt worden waren. Auch der Ort der Kundgebung wurde kurzfristig vom Verkehrsknotenpunkt Kaiserlei in die Nähe des Stadions am Bieberer Berg verlegt, so dass die befürchteten Verkehrsbehinderungen weitgehend ausblieben.

Am Freitag gehen zudem die Verhandlungen zwischen IG Metall und Conti über einen möglichen Sozialtarifvertrag weiter. Die Gewerkschaft fordert für ihre Mitglieder eine Mindestabfindung von 2500 Euro plus zweieinhalb Bruttomonatsentgelte pro Beschäftigungsjahr. Zusätzlich soll es Sonderregelungen bei sozialen Härten geben und Transfermaßnahmen, um den Beginn der Arbeitslosigkeit um ein Jahr zu verschieben. Ein derartiger Tarifvertrag würde den Sozialplan ersetzen.