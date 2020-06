Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz sind am Montag erneut nur wenige Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Im Vergleich zum Sonntag erhöhte sich die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierten um 2 auf 6777 (Stand: 10.15 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Erneut kamen keine Todesfälle hinzu, wie seit dem 27. Mai. Im Zusammenhang mit Covid-19 sind damit bislang 230 Menschen im Bundesland gestorben. Aktuell gibt es offiziell 204 Infizierte, 6343 gelten als genesen.