Der in Landau geborene und in Berlin lebende Autor und Wissenschaftsjournalist Bas Kast (50) hat einen neuen Bestseller gelandet. Aus dem Stand habe es das am 1. März erschienene Buch «Kompass für die Seele» an die Spitze der «Spiegel»-Bestsellerliste vom kommenden Samstag geschafft, teilte die Verlagsgruppe Penguin Random House am Mittwoch in München mit. Den Durchbruch auf dem Buchmarkt hatte Kast 2018: «Der Ernährungskompass» verkaufte sich laut Verlag in den vergangenen fünf Jahren mehr als eine eine Million mal und wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

München (dpa) - In Kasts neuem Buch geht es nicht ums Essen, sondern das Bewusstsein. Mit Hilfe «neuester Studien zu Resilienz und innerer Stärke» gehe Kast der Frage nach, was jede und jeder für innere Balance tun könne - also ein Zeitgeistbuch in unruhigen Zeiten von Krieg und Krisen.

Auf seiner Website erklärt Kast seinen scheinbar ungewöhnlichen Vornamen: «Bas ist ein stinknormaler holländischer Name, und da meine Mutter Holländerin ist und einen sehr netten Bas kannte, wurde auch ich auf Bas getauft.»

