Nach Angriffen auf Rettungskräfte mit Böllern und Raketen in Koblenz-Neuendorf hat die Polizei eine spezielle Ermittlungsgruppe eingerichtet. Sie soll Hinweise sichten und Tatverdächtige identifizieren, wie das Polizeipräsidium Koblenz am Montag mitteilte.

Koblenz (dpa/lrs) - Nach Darstellung der Polizei waren zunächst in der Nacht zum Samstag Mülltonnen und ein Auto in Brand gesteckt worden, bei den Löscharbeiten seien Polizei und Feuerwehr gezielt mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. An einigen Stellen seien sogar Barrikaden errichtet worden.

Die Polizei setzte daher in der darauffolgenden Silversternacht auf verstärkte Präsenz und Kontrollen in dem Stadtteil. Durch Feuerwerkskörper seien vier Streifenwagen beschädigt und erneut Mülltonnen in Brand gesetzt worden. Es sei niemand verletzt worden.

Mitteilung Polizei zur Silvesternacht

Mitteilung zur Ermittlungsgruppe