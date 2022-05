Nachdem Unbekannte Hölzer auf eine Autobahn in der Pfalz geworfen haben, ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Mordes. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern habe den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr nun rechtlich zum versuchten Mord hochgestuft, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Montag mit. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag waren Rundhölzer von einer Brücke auf die A63 bei Mehlingen geworfen worden, ein 37 Jahre alter Motorradfahrer wurde schwer verletzt, ist mittlerweile aber außer Lebensgefahr.

Mehlingen/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Pressemitteilung Polizei