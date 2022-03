Nach einem Brand im Treppenhaus eines leerstehenden Gebäudes hat die Polizei in Bernkastel-Kues Ermittlungen gegen einen Jugendlichen eingeleitet. In der Vergangenheit hätten sich häufiger Jugendliche unerlaubt in dem Gebäude aufgehalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Selbstentzündung oder ein technischer Defekt habe als Brandursache schnell ausgeschlossen werden können.

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) - Das am Nachmittag entstandene Feuer wurde nach Polizeiangaben schnell unter Kontrolle gebracht. Etwa 70 Feuerwehrleute, Rettungs- und Polizeikräfte seien im Einsatz gewesen. Der Schaden an dem Gebäude könne noch nicht angegeben werden.