Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen den bisherigen Vorsitzenden der Jungen Union (JU) im Saarland, Frederic Becker, wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung. Die Behörde habe nach der Berichterstattung in der «Saarbrücker Zeitung» am Mittwoch ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur mit.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach dem Zeitungsbericht hatten mehrere weibliche Mitglieder der CDU-Nachwuchsorganisation Becker Anzüglichkeiten und ungewollte Berührungen vorgeworfen. Becker war Anfang der Woche von seinem Amt als JU-Landesvorsitzender zurückgetreten.

Laut „Saarbrücker Zeitung“ hat sich die Junge Union Saar (JU) von ihrem zurückgetretenen ehemaligen Landesvorsitzenden distanziert. Am Mittwoch teilte sie demnach mit, dass die Junge Union Saar „gegen jede Form von Sexismus oder ungebührlichem Verhalten“ vorgehe. „Dafür ist in unseren Reihen kein Platz“, hieß es.