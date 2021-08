Gegen einen Landrat wird jetzt ermittelt: Das kann Kommunalpolitiker erschrecken, zeigt aber auch ihre Bedeutung.

Kommunalpolitiker werden gerne als Provinzfürsten belächelt, die bisweilen die Fliesenfarbe für öffentliche Toilettenanlagen auswählen dürfen und ansonsten vor allem Vorworte für Ortschroniken (unter-)schreiben oder Jubilare ehren. Und wenn sie sich mit wirklich Wichtigem beschäftigen, dann nur, weil sie ausführen müssen, was ihnen wirklich wichtigen Entscheider in Bund und Land auftragen.

Doch nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler, weil er als oberster Katastrophenschützer vor Ort in der Flut-Nacht fatale Fehler gemacht haben soll. Was (wieder einmal) deutlich macht: Auch wer so ein Provinz-Amt übernimmt, kann urplötzlich Entscheidungen treffen müssen, bei denen es buchstäblich um Leben und Tod geht. Und wenn jemand dann versagt, kann ihm neben öffentlicher Kritik sogar ein Strafverfahren drohen.

Aber diese Bürde muss Kommunalpolitiker nicht nur belasten, sie kann auch ihr Selbstbewusstsein stärken. Wer so viel Verantwortung trägt, muss sich nicht von vermeintlich wichtigen Entscheidern auf Bundes- oder Landesebene als Provinzfürst belächeln lassen.