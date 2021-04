Pirmasens (dpa/lrs) - Er wollte eine Geburtstagsparty mit Hinweis auf die Corona-Regeln beenden - da wurde ein Bürgermeister in der Pfalz der Polizei zufolge von Jugendlichen angegangen und verletzt. Knapp drei Wochen nach der Auseinandersetzung in Höhfröschen teilte die Polizei am Donnerstag mit, dass zwei amtsbekannte Männer im Alter von 17 und 18 Jahren als Beschuldigte ermittelt worden seien - einer der Verdächtigen sei geständig. Ein dritter Beschuldigter habe den Wagen des Bürgermeisters am 10. April erheblich beschädigt, teilte die Polizei in Pirmasens mit. Gegen eine Gruppe Jugendlicher werde wegen des Verdachts auf Körperverletzung weiter ermittelt, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210429-99-406670/2