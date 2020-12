Bingen (dpa/lrs) - Nachdem ein Auto mit quietschenden Reifen in einer Fußgängerzone in Bingen (Kreis Mainz-Bingen) Passanten in Angst und Schrecken versetzt hat, ermittelt die Polizei gegen einen 19-jährigen Fahrer und seinen 22-jährigen Beifahrer. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wohnen beide Männer in Bingen. Am Samstag soll ein Auto mit den beiden Männern darin in der Fußgängerzone mehrmals schnell mit heulendem Motor und quietschenden Reifen angefahren sein. Der Polizei zufolge bestätigten Zeugen aber, dass der Fahrer den Wagen nicht auf Passanten zugesteuert hätte.