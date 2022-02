Homburg/Erfurt (dpa/lrs) - Einsatzkräfte aus dem Saarland haben einen mit Haftbefehl gesuchten Diebstahl-Serientäter in Homburg festnehmen können. Ermittler aus Erfurt waren dem 36-Jährigen wegen bandenmäßiger Einbruchsdiebstähle schon länger auf der Spur, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sei bereits zu einer mehr als vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weitere Strafverfahren gegen ihn laufen, hieß es. Der Wiederholungstäter befinde sich seit seiner Festnahme am Donnerstag in der Haftanstalt in Saarbrücken. Er soll überregional Straftaten begangen haben.

Der 36-Jährige sei für seine Fluchtaffinität bekannt. Saarländische Ermittler übernahmen den Angaben nach die Fahndung, nachdem es Hinweise darauf gab, dass sich der Gesuchte möglicherweise in Homburg und Zweibrücken aufhalten könnte. Als die Ermittler den 36-Jährigen am gestrigen Donnerstag an einer Adresse in Homburg ausfindig machten, sei er gerade dabei gewesen, mit einem nicht zugelassen Quad zu verschwinden.

Am Ort der Festnahme befand sich den Angaben nach eine zu einer Autowerkstatt umgerüstete Garage. An einem von zwei hochwertigen Fahrzeugen seien falsche Kennzeichen angebracht gewesen. Außerdem hätten die Einsatzkräfte mehrere wertvolle E-Bikes vorgefunden, wovon eines nach ersten Erkenntnissen aus einem Einbruchsdiebstahl in Hessen stamme.