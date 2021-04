Mainz (dpa) - Erfolgstrainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 kann sich derzeit keinen Wechsel zu einem anderen Verein in der Fußball-Bundesliga vorstellen. «Ich sehe meine Zukunft in Mainz. Wir haben eine Menge vor», sagte der 41 Jahre alte Däne am Mittwoch in einer Medienrunde. Der ehemalige Profi hat im Winter langfristig und ligaunabhängig einen Vertrag bis 2024 bei den 05ern unterschrieben. Seine Aufgabe sei nicht ein Sieg oder der Klassenerhalt, «sondern längerfristig etwas zu prägen», verdeutlichte Svensson.

Mainz (dpa) - Erfolgstrainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 kann sich derzeit keinen Wechsel zu einem anderen Verein in der Fußball-Bundesliga vorstellen. „Ich sehe meine Zukunft in Mainz. Wir haben eine Menge vor“, sagte der 41 Jahre alte Däne am Mittwoch in einer Medienrunde. Der ehemalige Profi hat im Winter langfristig und ligaunabhängig einen Vertrag bis 2024 bei den 05ern unterschrieben. Seine Aufgabe sei nicht ein Sieg oder der Klassenerhalt, „sondern längerfristig etwas zu prägen“, verdeutlichte Svensson.

„Dann wäre es komisch, wenn ich vier Monate später sagen würde, jetzt hat sich alles auf den Kopf gedreht. Jemand, der mich kennt, weiß, dass ich anders ticke“, sagte der Coach. Svensson hat die Mannschaft auf einem Abstiegsplatz übernommen und inzwischen mit einigen Siegen nach oben geführt. Konkret zum Leipzig-Gerücht sagte er, es „wäre schon sehr wild“, wenn ein Meisterschaftskandidat über einen Coach „mit 16 Bundesliga-Spielen“ nachdenken würde. Der derzeitige Coach der Sachsen, Julian Nagelsmann, wechselt nach der laufenden Saison zum FC Bayern München.

