Kaiserslautern (dpa/lrs) - Wissenschaftler haben am Mittwoch in Kaiserslautern ein autonom fahrendes Nutzfahrzeug vorgestellt, das seinen Weg durch das Gelände selbst findet. Es soll beispielsweise bei Naturkatastrophen oder Bränden in unzugänglichem Terrain eingesetzt werden. Das Fahrzeug war unter anderem vom Lehrstuhl Robotersysteme der TU Kaiserslautern mitentwickelt worden. «Was wir heute sehen, ist die Realität der Produkte von übermorgen», sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) bei der Demonstrationsfahrt.

Das Projekt helfe dabei, Erfahrungen zu sammeln, wie autonome Fahrsysteme für Einsätze im Gelände entwickelt werden müssten, fügte er hinzu. «Dies ist der erste Schritt, um Lösungen für den Markt zu entwickeln», sagte der Minister.

Das Projekt wird vom Land Rheinland-Pfalz unterstützt, unter anderem mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Es beschäftigt sich etwa mit der technischen Entwicklung eines Gesamtsystems zur Steuerung eines autonom fahrenden Nutzfahrzeugs.