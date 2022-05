Wegen eines verdächtigen Gegenstands haben Polizei und Feuerwehr am Dienstag ein Einkaufszentrum in Koblenz geräumt. Das Forum Mittelrhein sei weiträumig abgesperrt worden, teilte das Polizeipräsidium in der Rhein-Mosel-Stadt am Abend mit. Nachdem der Gegenstand von Spezialkräften intensiv untersucht und überprüft worden sei, habe sich dieser jedoch als ungefährlich herausgestellt, wie die Polizei am Abend ergänzte. Der Einsatz dauerte demnach bis in die späten Abendstunden.

Koblenz (dpa/lrs) - Die Beamten waren den Angaben zufolge am Abend von einem Mitarbeiter des Forums über einen verdächtigen Gegenstand informiert worden. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch zunächst nicht klar zuordnen, ob von dem Gegenstand eine Gefahr ausging. Daraufhin räumten sie das Einkaufszentrum, sperrten es weiträumig ab und riefen Experten hinzu.

Ebenfalls am Dienstag hatte die Polizei in Kaiserslautern wegen einer Bombendrohung das Justizzentrum der pfälzischen Stadt durchsucht. Die Drohung sei am Morgen per Fax bei der Kreisverwaltung eingegangen, sagte eine Sprecherin. Es sei aber kein Sprengsatz entdeckt worden.

