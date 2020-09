Schlechte Nachrichten für Reisende im Nahverkehr: Die Bahngleise zwischen Koblenz und Wiesbaden sind in Lahnstein noch längere Zeit blockiert. Die Bergung umgestürzter Kesselwagen zieht sich hin. Tausende Kubikmeter Erdreich sind mit Diesel verschmutzt.

Lahnstein (dpa/lrs) - Nach der Bergung von zwei der sechs umgestürzten Kesselwagen eines entgleisten Güterzugs nahe Koblenz rechnet die Deutsche Bahn erst am 14. September mit der kompletten Streckenfreigabe. Möglicherweise könnten «Teilverkehre» für Fahrgäste schon vorher über andere Gleise am Unfallort vorbeigeleitet werden, sagte ein Frankfurter Bahnsprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das sei aber noch unklar. Über die Bergung der zwei Kesselwagen mit Kränen in der Nacht zum Mittwoch hatte zuvor der SWR berichtet.

Jeder der insgesamt 18 Waggons eines privaten Bahnunternehmens hatte bis zu 60 000 Liter Diesel geladen. Laut Bundespolizei sollen bei der Entgleisung am Sonntagabend im Bahnhof Niederlahnstein bis zu 150 000 Liter Kraftstoff ausgelaufen sein. Die Unfallursache blieb vorerst unklar. Für Fahrgäste im Regionalverkehr wurden Busersatzlinien eingerichtet. Güterzüge werden auf die linksrheinische Strecke umgeleitet. Nach früheren Angaben der Deutschen Bahn sind die rechtsrheinischen Gleise im Welterbe Oberes Mittelrheintal Teil der meistbefahrenen Güterzugstrecke Europas zwischen Genua und Rotterdam.

Laut dem Bahnsprecher sollen in diesen Tagen die vier weiteren umgestürzten Waggons von den drei Bahnkränen am Unfallort im Rhein-Lahn-Kreis geborgen werden: «Die Kesselwagen sind ineinander verkeilt und stehen unter Spannung. Das ist sehr aufwendig.»

Am Dienstag waren nach den Worten des Sprechers Probebohrungen vorgenommen worden, um das Ausmaß der Bodenverschmutzung mit Diesel zu ergründen. «6000 bis 7000 Kubikmeter Boden müssen ausgehoben, umweltgerecht entsorgt und ersetzt werden», ergänzte er. Am Mittwoch wurde auf einem Parkplatz neben dem Bahnhof eine riesige Folie ausgebreitet.

«Wir gehen davon aus, dass das Aufrichten der Waggons und der Bodenaushub bis Ende dieser Woche dauern und nächste Woche die Instandsetzung des Oberbaus folgt», erklärte der Bahnsprecher. Gleisbett und Gleise bilden den Oberbau. «Neue Weichen haben wir nicht irgendwo im Regal liegen. Die werden jetzt im Weichenwerk in Witten in Nordrhein-Westfalen hierfür produziert», sagte der Sprecher.

Am Montag und Dienstag hatten Einsatzkräfte Zehntausende Liter Diesel aus den beschädigten Waggons in Ersatzbehälter gepumpt. Der Güterzug soll von Rotterdam nach Basel unterwegs gewesen sein. Neben der Bundespolizei ermittelt auch die Bonner Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) am Unfallort.