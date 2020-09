Nach der Entgleisung eines Güterzugs im Bahnhof Niederlahnstein dauern die Aufräumarbeiten an. Die umgekippten Waggons werden geborgen. Die Polizei sucht weiter nach der Unglücksursache.

Niederlahnstein (dpa/lrs) - Nach der Entgleisung eines Güterzugs im Bahnhof Niederlahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) wird die Unfallstelle geräumt. Die mit Diesel beladenen umgekippten Kesselwagen seien nun leer gepumpt und würden mit Hilfe von Kränen abtransportiert, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstag. Erst dann sei klar, ob und was an den Schienen sowie an der Oberleitung repariert werden müsse. Wie lange die Bergung und die Reparaturarbeiten dauern, war zunächst unklar.

Die Strecke zwischen Koblenz und Bad Ems ist weiterhin gesperrt. Betroffen sind nach Angaben des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord der RB 10 (Rheingau-Linie) zwischen Neuwied und Oberlahnstein, der RB 23 (Lahn-Eifel-Bahn) zwischen Koblenz und Bad Ems sowie RE 25 (Lahn-Eifel-Bahn) zwischen Koblenz und Limburg.

Ein Schienenersatzverkehr sei eingerichtet. Durch die linksrheinischen Umleitungen der Güterzüge seien auch die dort verkehrenden RB 26 und RE 2/RE 17 betroffen.

Der Güterzug mit insgesamt 18 Kesselwagen war am Sonntag entgleist. Jeder Waggon hatte bis zu 60 000 Liter Diesel geladen. Von den 18 seien sechs umgekippt oder umgefallen. Laut Bundespolizei sollen bis zu 150 000 Liter Kraftstoff ausgelaufen sein.

Die Einsatzkräfte hatten am Montag und Dienstag Zehntausende Liter Diesel aus den beschädigten Waggons in Ersatzbehälter gepumpt. Die Unfallursache werde noch ermittelt, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei in Trier.

Wie sich der ausgelaufene Kraftstoff langfristig auf die Umwelt auswirke, sei derzeit noch nicht abzuschätzen, erklärte die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises. Das sei davon abhängig, wie schnell und wie sorgfältig die Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden könnten. Es würden regelmäßige Messungen durchgeführt. Erst nach der Bergung der Waggons könne ein Bodengutachter Erkundungsbohrungen vornehmen.