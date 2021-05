Trier (dpa) - Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei im Rhein-Pfalz-Kreis und in Düsseldorf zwei Männer unter dem Verdacht bandenmäßigen Betrugs festgenommen. Die Behörden werfen einem 34- und einem 38-Jährigen vor, mit sogenannten Enkeltricks vorwiegend ältere Menschen hintergangen zu haben, wie das Polizeipräsidium Trier am Donnerstag mitteilte. «Bei den elf Taten, die der Bande bisher zugerechnet werden und die teilweise erfolgreich waren, dürfte ein Schaden von mindestens 162 000 Euro entstanden sein.»

Trier (dpa) - Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei im Rhein-Pfalz-Kreis und in Düsseldorf zwei Männer unter dem Verdacht bandenmäßigen Betrugs festgenommen. Die Behörden werfen einem 34- und einem 38-Jährigen vor, mit sogenannten Enkeltricks vorwiegend ältere Menschen hintergangen zu haben, wie das Polizeipräsidium Trier am Donnerstag mitteilte. „Bei den elf Taten, die der Bande bisher zugerechnet werden und die teilweise erfolgreich waren, dürfte ein Schaden von mindestens 162 000 Euro entstanden sein.“

Die Männer wurden demnach am 29. April festgenommen. Ein weiterer Beschuldigter wurde der Polizei zufolge im Kreis Kleve angetroffen. „Bei Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten und weiterer Wohnungen stellten die Beamten zahlreiche Handys und weitere Beweismittel sicher.“ In dem Fall arbeiteten die Ermittlungsbehörden in Trier, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen zusammen. Bei dem Betrug geben sich Anrufer am Telefon als Enkel aus, der dringend Geld braucht. Oft zahlen die überrumpelten Opfer fünfstellige Beträge an unbekannte Abholer.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-496178/3