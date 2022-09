Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) will zum Energiesparen Gottesdienste im Freien abhalten oder auch mit Kissen und Decken. Ebenso seien verkürzte digitale Feiern möglich oder eine Verlegung der Gottesdienste in Gemeindesäle, teilte die EKHN am Freitag mit. Dies sei in einem Rundschreiben allen mehr als 1000 Gemeinden in Hessen und Rheinland-Pfalz ans Herz gelegt worden. Zudem appellierte die Kirche, dass die Gemeinden verstärkt Menschen in den Blick nehmen sollten, dir durch die dramatisch gestiegenen Energiepreise besonders betroffen sind. So könnten kirchliche Räume beispielsweise auch als Wärmestuben dienen.

Darmstadt (dpa) - Mitteilung