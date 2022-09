Der SV Elversberg marschiert in der 3. Fußball-Liga als Aufsteiger weiter vorne weg. Die Saarländer gewannen am Samstag mit 3:1 (1:1) beim Halleschen FC. Eine Woche nach dem 4:1 gegen den TSV 1860 München überzeugte die Mannschaft von Trainer Horst Steffen auch am neunten Spieltag und ist nun seit sieben Partien ungeschlagen. Luca Schnellbacher brachte die Elversberger bereits in der 4. Minute in Führung. Tom Zimmerschied (14.) glich für die Gastgeber aus, ehe Jannik Rochelt (58.) und Manuel Feil (71.) für Elversberg trafen.

