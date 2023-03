Frankfurt/Main (dpa/lrs) - Stürmer Luca Schnellbacher vom Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg ist vom DFB-Sportgericht wegen einer Tätlichkeit gegen einen Gegenspieler für drei Pflichtspiele gesperrt worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, ist der Angreifer bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt. Schnellbacher war in der 89. Minute der Drittligapartie beim SC Verl am 25. März des Feldes verwiesen worden.

