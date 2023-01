Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg hat den Vertrag mit Cheftrainer Horst Steffen bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Der Kontrakt wäre ursprünglich im Sommer ausgelaufen. Der 52 Jahre alte frühere Bundesliga-Fußballprofi hat Elversberg als Aufsteiger an die Tabellenspitze geführt und zum Aufstiegskandidaten Nummer eins gemacht. «Wir haben in den vergangenen Jahren hier etwas aufgebaut, das noch weiterwachsen kann, und viele Menschen mitgenommen», sagte Steffen in der Clubmitteilung.

Spiesen-Elversberg (dpa) - „Die Ereignisse im vergangenen Jahr sind für uns beeindruckend, aber nicht der alleinige Grund, weshalb wir mit Horst Steffen weiterarbeiten wollen“, sagte Ole Book, Vorstand Sport der SVE. „Wir arbeiten mittlerweile über vier Jahre zusammen, haben in dieser Zeit vieles erlebt und immer gewusst, dass wir mit Horst Steffen einen Trainer haben, der zu unserem Verein passt, der die Werte verkörpert und der hier viel bewegen kann.“ Man schätze seine Persönlichkeit, sein Fachwissen, seine Art, die Mannschaft zu führen und seine Kompetenz. Steffen bestritt einst über 200 Bundesliga-Spiele für Bayer Uerdingen, Borussia Mönchengladbach und den MSV Duisburg.

