Aufsteiger SV Elversberg ist furios in die neue Drittliga-Saison gestartet. Das Team von Trainer Horst Steffen gewann am Samstag am ersten Spieltag mit 5:1 (4:1) bei Rot-Weiss Essen und eroberte damit direkt die Tabellenführung. Stürmer Koffi sorgte mit zwei frühen Toren (7. und 10. Minute) für die frühe Führung, später traf auch Luca Schnellbacher (23. und 26.) in kürzester Zeit doppelt. Für den 5:1-Endstand sorgte später in der 83. Minute Semih Sahin. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für den Mitaufsteiger hatte Ron Berlinski (19.) erzielt.

