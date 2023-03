Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg kann im Auswärtsspiel beim SV Waldhof Mannheim am Montag (19.00 Uhr) wieder auf die zuletzt erkrankt fehlenden Tobias Mißner und Valdrin Mustafa bauen. Beide sind wieder im Training, teilte der Fußballverein am Sonntag mit. «Wir versuchen natürlich zu verhindern, dass Mannheim seine Bilanz in den Heimspielen ausbaut», sagt SVE-Keeper Nicolas Kristof. «Wir wollen gewinnen, aber es wird kein einfaches Spiel werden.»

Elversberg (dpa/lrs) - Die Mannheimer haben 31 ihrer insgesamt 39 Punkte vor heimischem Publikum geholt und zehn von zwölf Heimspiele gewonnen. Im Hinspiel setzten sich die Saarländer daheim mit 1:0 durch. «Ich freue mich auf das Spiel und darauf, dass wir noch mal zeigen können, was wir draufhaben», sagte Elversberg-Trainer Horst Steffen. «Wir wollen auswärts wieder auftrumpfen und unsere Art des Fußballspielens auf den Platz bringen.»

