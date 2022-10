Die SV Elversberg hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga dank eines 2:0 (0:0)-Sieges bei Viktoria Köln verteidigt. Robin Fellhauer avancierte am Samstag mit einem Doppelpack in der 49. und 69. Minute zum Matchwinner für die Saarländer, die nun 28 Punkte auf ihrem Saisonkonto haben.

Köln (dpa/lrs) - In der ersten Halbzeit tat sich das Team von Trainer Horst Steffen schwer. Erst kurz vor der Pause gab es die erste Chance, doch Valdrin Mustafa verfehlte das Tor mit einem Seitfallzieher deutlich.

Nach dem Wechsel agierte der Aufsteiger druckvoller und effizienter. Nach feinem Pass von Manuel Feil traf Fellhauer zur Führung, die der Rechtsverteidiger 20 Minuten später selbst ausbaute. Dieses Mal hatte Israel Suero Fernandez aufgelegt. Gegen harmlose Kölner geriet der Saisonsieg für die SVE danach nicht mehr in Gefahr.

Spielplan und Tabelle 3. Fußball-Liga