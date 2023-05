Die SV Elversberg hat ihre Aufstiegssaison in der 3. Fußball-Liga als Meister beendet. Die bereits vor dem Saisonfinale als Aufsteiger in die 2. Bundesliga feststehenden Saarländer gewannen am Samstag beim FC Ingolstadt mit 2:1 (1:0) und behaupteten mit 74 Punkten Rang eins vor dem SC Freiburg II (73). Die Tore für Elversberg erzielten Jannik Rochelt in der 4. Minute und Nick Woltemade (53.). Moussa Doumbouya (49.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Hausherren.

Ingolstadt (dpa/lrs) - Rochelt besorgte früh mit einem technischen Kabinettstückchen die Führung für Elversberg. Das Team von Trainer Horst Steffen ging es danach etwas ruhiger an, sodass Ingolstadt immer besser ins Spiel fand. Nach der Pause belohnten sich die Oberbayern für ihr Engagement mit dem Ausgleich. Woltemade brachte die Gäste aber umgehend wieder in Führung. Der Drittliga-Spieler des Jahres nutzte einen schönen Pass von Manuel Feil.

Spieltag und Tabelle

Kader