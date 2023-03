Tabellenführer SV Elversberg ist seit über einem Monat in der 3. Fußball-Liga sieglos, muss sich um den Aufstieg in die 2. Bundesliga aber trotzdem keine ernsthaften Sorgen machen. Die Saarländer kamen am Sonntag im eigenen Stadion nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den Halleschen FC hinaus. Das Führungstor von Luca Schnellbacher (42. Minute) reichte nicht zum ersehnten Sieg. Nach der Pause glich Dominik Steczyk (51.) für die Gäste, die im Abstiegskampf stecken, aus.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Elversberg hat damit vier Remis und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaspielen geholt. Doch auch die Konkurrenz um den SV Wehen Wiesbaden, SV Waldhof Mannheim sowie VfL Osnabrück schwächelte zuletzt immer wieder, sodass die Saarländer noch immer ein komfortables Polster haben. Am nächsten Samstag (14.00 Uhr) steht das Gastspiel beim SC Verl auf dem Programm.

3. Liga

Spieltag und Tabelle 3. Liga