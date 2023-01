Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Die SV Elversberg hat Innenverteidiger Nico Antonitsch vom Drittliga-Konkurrenten FC Ingolstadt verpflichtet. Der 31-jährige Österreicher erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, wie der Aufsteiger und Tabellenführer am Donnerstag mitteilte. „Wir wollten auch aufgrund der aktuellen Personalsituation reagieren, dabei allerdings nicht mit kurzfristigem Blick handeln. Mit Nico Antonitsch haben wir einen erfahrenen Spieler für unser Team gewonnen, der die Abwehrkette nicht nur in den nächsten Wochen und Monaten, sondern auch darüber hinaus stützen soll und kann“, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book. Antonitsch spielt seit fünfeinhalb Jahren in Deutschland, früher auch beim FSV Zwickau.

